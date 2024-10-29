ABD'nin desteği İsrail'i daha da küstahlaştırmıştır

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Said İrevani, BM Güvenlik Konseyi’nin Siyonist rejimin İran'a yönelik saldırısıyla ilgili toplantısında yaptığı konuşmada, İsrail rejiminin saldırganlığını kınayan ve İran halkı ve hükümetine dayanışma duygularını ifade eden üyelere teşekkür etti.

İrevani konuşmasının devamında, “İran Dışişleri Bakanı'nın Konsey Başkanı ve Genel Sekreter'e yazdığı mektupta da belirtildiği gibi İsrail suç rejimi, İran’ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne karşı kasıtlı bir saldırı eylemi gerçekleştirerek uluslararası hukuku ve Birleşmiş Milletler Şartı'nı açıkça ihlal etti” dedi.

İrevani, “Bu saldırı, İsrail rejiminin, özellikle Filistin ve Lübnan halkına karşı süregelen saldırganlık, etnik temizlik ve savaş suçları yoluyla bölgeyi istikrarsızlaştırmaya devam ettiği daha geniş saldırı modelinin bir parçasıdır” ifadesini kullandı.

BM Daimi Temsilcisi İrevani konuşmasını şöyle sürdürdü:

“İsrail rejiminin saldırganlığını şiddetle kınıyoruz. İsrail rejiminin düşmanca eylemleri, uluslararası hukukun ve Birleşmiş Milletler Şartı'nın açık bir ihlalidir. Bu ilkeler uluslararası barış ve istikrarın dayandığı temel temellerdir. Maalesef ABD'nin İsrail rejimine koşulsuz desteği ve Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi olarak bu konseyin görevlerini yerine getirmesini engellemesi, bu rejimi Gazze ve Lübnan ve şimdi de İran'a karşı suçlarını ve saldırılarını sürdürme ve bölgesel barış ve güvenliği zayıflatma konusunda daha da küstahlaştırdı.

İrevani, "ABD'nin İsrail rejimine teknik uzmanlık ve gelişmiş askeri sistemler sağlayarak saldırılarında rol oynaması Siyonistleri İran'a karşı saldırılar gerçekleştirmeye daha da kışkırttı. Bu nedenle ABD hükümeti İsrail rejiminin saldırganlığının "suç ortağıdır" ve bunun sonuçlarına katlanacaktır. Ayrıca ABD, rejimin Gazze ve Lübnan'da sivillere ve sivil altyapıya karşı devam eden savaş suçlarına ve soykırım kampanyasına suç ortağı olmuştu. İsrail rejiminin Gazze ve Lübnan'a attığı bombaların çoğu ABD yapımı." ifadelerinde bulundu.