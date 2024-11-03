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3 Kas 2024 08:00

Irak direnişinden ABD’ye “üslerini vururuz” uyarısı

Irak direnişinden ABD’ye “üslerini vururuz” uyarısı

Irak İslami direnişinden bir yetkili, ABD’nin bir hata yapması durumunda direnişin Irak'taki yasa dışı Amerikan üslerini hedef alacağını söyledi.

Irak Nüceba İslami Direniş Hareketi Siyasi Konseyi Üyesir Heyder al-Lami, Al Jazeera’ya yaptığı açıklamada, “ABD’nin İsrail'in Irak'a saldırmasına yardım ettiği kanıtlanırsa Amerikan üslerini hedef alacağız” dedi.

Heyder al-Lami ayrıca, hangi ülkeden olursa olsun, Amerikan ve İsrail üslerinden gelecek herhangi bir saldırıya da karşılık vereceklerini belirtti.

“İsrail'in Irak direnişine saldırma tehditleri bizi asla korkutamayacak” diyen al-Lami, “Amacımız Gazze'ye destek vermektir ve saldırılarımız ancak Gazze'deki savaş durduğunda duracaktır” ifadesini kullandı.

News ID 1921460

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