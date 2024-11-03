Irak direnişinden ABD’ye “üslerini vururuz” uyarısı

Irak Nüceba İslami Direniş Hareketi Siyasi Konseyi Üyesir Heyder al-Lami, Al Jazeera’ya yaptığı açıklamada, “ABD’nin İsrail'in Irak'a saldırmasına yardım ettiği kanıtlanırsa Amerikan üslerini hedef alacağız” dedi.

Heyder al-Lami ayrıca, hangi ülkeden olursa olsun, Amerikan ve İsrail üslerinden gelecek herhangi bir saldırıya da karşılık vereceklerini belirtti.

“İsrail'in Irak direnişine saldırma tehditleri bizi asla korkutamayacak” diyen al-Lami, “Amacımız Gazze'ye destek vermektir ve saldırılarımız ancak Gazze'deki savaş durduğunda duracaktır” ifadesini kullandı.