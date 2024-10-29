Pezeşkiyan'dan Hizbullah'ın yeni lideri için tebrik mesajı

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Lübnan Hizbullah Hareketi'nin yeni Genel Sekreteri seçilen Şeyh Naim Kasım'ı bu önemli göreve gelmelerinden dolayı tebrik etti.

Hizbullah lideri Seyyid Hasan Nasraullah'ın Siyonist İsrail tarafından şehit edilmesinin ardından Hizbullah'ın yeni liderinin kim olacağı belli oldu.

Al Jazeera televizyonunun haberine göre, Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Yardımcısı Şeyh Naim Kasım, hareketin yeni genel sekreteri olarak seçildi.

Filistinli direniş örgütleri de, Hizbullah’ın yeni Genel Sekreteri olarak Şeyh Naim Kasım’ın seçilmesini memnuniyetle karşıladı. Bu kararın, Hizbullah'ın direniş gücünü ve saldırılara karşı direncini artırdığı vurgulandı.