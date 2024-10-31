Tümgeneral Kaani'den Hizbullah'ın yeni lideri için tebrik mesajı

Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Tuğgeneral İsmail Kaani, Lübnan Hizbullah Hareketi'nin yeni Genel Sekreteri olarak Şeyh Naim Kasım için tebrik mesajı yayımladı.

Tümgeneral Kaani, Siyonist İsrail’in saldırılarında şehit olan Seyyid Hasan Nasrullah başta olmak üzere Hizbullah Yürütme Konseyi Başkanı Haşim Safiyuddin, direniş komutanları ve direnişçilere yüce Allah’tan rahmet diledi.

Hizbullah’ın yeni Genel Sekreteri olarak Şeyh Naim Kasım’ın seçilmesini memnuniyetle karşılayan Tümgeneral Kaani’nin kaleme aldığı mesajda, ''Kudüs Gücü’ndeki kardeşlerinizin Siyonizm'in şeytani soyağacının kökünün kazınıp Filistin ve Kudüs'ün özgürlüğüne kavuşturuluncaya kadar sizin ve Hizbullah’ın yayında yer alacağından emin olabilirsiniz.’’ ifadesi kullanıldı.

Hizbullah’ın yeni Genel Sekreteri olarak Şeyh Naim Kasım’ın seçilmesini memnuniyetle karşılayan Filistinli direniş örgütleri de, bu kararın Hizbullah'ın direniş gücünü ve saldırılara karşı direncini artırdığı vurgulandı.