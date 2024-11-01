Rusya'dan ''Türkiye-Suriye normalleşme süreci'' açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kazan kentinde düzenlenen 2024 BRICS Zirvesi'nden sonra Hürriyet'e verdiği demeçte gündemdeki konuları değerlendirdi.

Lavrov, Kazan'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı görüşme hakkında Türkiye- Suriye ilişkilerinin normalleşmesinin, Suriye'de sürdürülebilir istikrar ve Ortadoğu bölgesinde güvenliğin güçlendirilmesi açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

Rusya'nın Türkiye ve Suriye arasındaki ihtilafları ortadan kaldırmak için tutarlı bir çaba sarf ettiğini söyleyen Lavrov, geçen yıl Moskova’da, Rusya-İran-Suriye-Türkiye dörtlü formatı çerçevesinde yapılan görüşmelerin Şam ve Ankara'nın pozisyonlarında ortaya çıkan görüş ayrılıkları nedeniyle duraklamasına neden olduğunu ancak her iki başkentten diyaloğun yeniden başlatılmasına ciddi ilgi duyulduğuna dair sinyaller geldiğinden, müzakere sürecinin hızla yeniden başlatılmasını aktif bir şekilde teşvik edeceklerini belirtti.

Bölgede devam eden çatışmalara çözüm bulunamamasının Gazze'de on binlerce, Lübnan'da ise binlerce kişinin canına mal olduğunu belirten Lavrov, Rusya'nın İsrail'in Hamas ve Hizbullah siyasi liderlerini ve üst düzey İranlı askeri yetkilileri katletmesini kınadığını vurguladı.