Devrim Muhafızları Bahreyn'deki ABD hedeflerini vurdu

İran Devrim Muhafızları Ordusu, "Nasr 2 Operasyonu"na ilişkin yayımladığı bildiride, Bahreyn'deki ABD askeri hedeflerinin ikinci dalga saldırılarında vurulduğunu açıkladı.

Bildiride, ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda yaşanan gelişmelerin ardından İran'ın güneyindeki kıyı istasyonları ile bazı askeri merkezlere hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

Devrim Muhafızları Ordusu, buna misilleme olarak deniz kuvvetlerinin "Ya Lisarat el-Hüseyin" kod adıyla gerçekleştirilen "Nasr 2 Operasyonu"nun ikinci dalgasında, Bahreyn'deki El-Cüfeyr Üssü'nde bulunan ABD güçlerine ait silah destek depoları, uydu haberleşme merkezi ve personel konaklama binalarının füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alındığını bildirdi.

Açıklamada, söz konusu hedeflerin vurulduğu belirtilirken, misilleme operasyonlarının devam edeceği ifade edildi.