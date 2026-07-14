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14 Tem 2026 09:43

Erakçi'den Trump'a Hürmüz Boğazı göndermesi: Biz daha adil olacağız

Erakçi'den Trump'a Hürmüz Boğazı göndermesi: Biz daha adil olacağız

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, ABD Başkanı'nın Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapan gemilerden yüzde 20 ücret ve tazminat alınması yönündeki açıklamasına sosyal medya üzerinden ironik bir yanıt verdi.

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, ABD Başkanı'nın Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemilerden yüzde 20 oranında ücret ve tazminat alınması yönündeki açıklamasına X hesabından yaptığı paylaşımla göndermede bulundu.

Erakçi paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"ABD Başkanı tamamen haklı. Hürmüz Boğazı'ndan ticari gemilerin güvenli ve emniyetli geçişini sağlayan taraf, bu hizmetin karşılığını almaya da layıktır.

İran, Hürmüz Boğazı'nın güvenliğini her zaman sağlamıştır ve bunu sonsuza kadar da sürdürecektir.

Ancak yüzde 20 oldukça yüksek bir oran; biz daha adil olacağız."

News ID 1937515

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