  1. İran
14 Tem 2026 08:53

Hürmüz Boğazı'nda iki süper tanker vuruldu

Hürmüz Boğazı'nda iki süper tanker vuruldu

İran Devrim Muhafızları, ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda bazı gemileri yasa dışı rotadan geçirmeye çalıştığını belirterek, uyarılara rağmen seyreden iki süper tankerin vurulduğunu açıkladı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmelere ilişkin yeni bir bildiri yayımladı.

Açıklamada, Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri'nin Hürmüz Boğazı'nda İran'ın haklarını koruma konusundaki kararlılığını sürdürdüğü belirtildi.

Bildiride, ABD'nin önceki başarısızlıklarından ders çıkarmadığı belirtilerek, bazı gemileri yasa dışı bir rotadan geçirmeye çalıştığı ifade edildi.

Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin yönlendirmesiyle hareket ettiği belirtilen iki süper tankerin seyir sistemlerini kapattığını, Hürmüz Boğazı Güvenlik Kontrol Merkezi'nin tekrarlanan uyarılarını dikkate almadığını ve mayınlı olduğu belirtilen rotayı tercih ettiğini savundu.

Açıklamada, söz konusu iki süper tankerin vurularak hizmet dışı bırakıldığı ifade edildi.

Devrim Muhafızları Ordusu ayrıca, saldırgan düşmanla iş birliği yapılmasının ve mayınlı rotaların kullanılmasının pişmanlık, maddi zarar, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasının gecikmesi ve küresel enerji krizinin derinleşmesi dışında bir sonuç doğurmayacağı uyarısında bulundu.

News ID 1937514

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