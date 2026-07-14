İran ve Kıbrıs dışişleri bakanları bölgesel gelişmeleri görüştü

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi ile Kıbrıs Dışişleri Bakanı Konstantinos Kambos telefonda görüştü.

Görüşmede taraflar, bölgedeki son gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Erakçi, ABD'nin İran'a yönelik "hukuka aykırı ve saldırgan" eylemlerine işaret ederek, Fars Körfezi ve Hürmüz Boğazı'ndaki güvenlik sorunlarının ABD ile İsrail'in İran'a yönelik askeri saldırılarının doğrudan sonucu olduğunu ifade etti.

İranlı Bakan, ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki suç teşkil eden ve kışkırtıcı adımlarının yalnızca bölgesel barış ve güvenliği tehlikeye atmadığını, aynı zamanda bölgedeki ticari deniz taşımacılığında benzeri görülmemiş aksamalara yol açtığını belirterek, uluslararası toplumun Washington'u bu konuda sorumlu tutması gerektiğini söyledi.

Kıbrıs Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos ise ülkesinin bölgesel barış ve güvenliğe verdiği öneme dikkat çekerek, gerginliğin daha fazla tırmanmasının önlenmesi için diplomatik yolların kullanılmasının önemini vurguladı.