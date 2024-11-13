  1. Siyaset
13 Kas 2024 08:24

İran-Türkiye 20. Ortak Konsolosluk Komisyonu düzenlendi

İran-Türkiye 20. Ortak Konsolosluk Komisyonu düzenlendi

İran-Türkiye 20. Ortak Konsolosluk Komisyonu dün İran ve Türkiye Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İşlerinden Sorumlu Yardımcılarının başkanlığında Ankara’da düzenlendi.

İran-Türkiye 20. Ortak Konsolosluk Komisyonu dün Konsolosluk ve Parlamento İşlerinden Sorumlu İran Dışişleri Bakan Yardımcısı  Vahid Celalzade ve Türk mevkidaşı Burhanettin Duran’ın başkanlığı’nda dün Ankara’da düzenlendi.

Taraflar bu görüşmede iyi komşuluk politikasına ve  iki ülke arasında siyasi, ekonomik ve kültürel alanlardaki iyi ve kardeşlik ilişkilerine değinerek, öğrenciler ve vatandaşlarla ilgili konular da dahil olmak üzere konsolosluk konularında adli, hukuki ve polis işbirliğinin güçlendirilmesi ve suçluların iadesine ilişkin anlaşmaların uygulanmasının hızlandırılması konusunda görüş alışverişinde  bulundu.

İki tarfa ayrıca, iki ülke vatandaşlarının sorunlarının çözümü için düzenli hukuki toplantılar yapılmasının önemi vurgulandı.

News ID 1921739

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler