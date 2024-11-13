İran-Türkiye 20. Ortak Konsolosluk Komisyonu düzenlendi

İran-Türkiye 20. Ortak Konsolosluk Komisyonu dün Konsolosluk ve Parlamento İşlerinden Sorumlu İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Vahid Celalzade ve Türk mevkidaşı Burhanettin Duran’ın başkanlığı’nda dün Ankara’da düzenlendi.

Taraflar bu görüşmede iyi komşuluk politikasına ve iki ülke arasında siyasi, ekonomik ve kültürel alanlardaki iyi ve kardeşlik ilişkilerine değinerek, öğrenciler ve vatandaşlarla ilgili konular da dahil olmak üzere konsolosluk konularında adli, hukuki ve polis işbirliğinin güçlendirilmesi ve suçluların iadesine ilişkin anlaşmaların uygulanmasının hızlandırılması konusunda görüş alışverişinde bulundu.

İki tarfa ayrıca, iki ülke vatandaşlarının sorunlarının çözümü için düzenli hukuki toplantılar yapılmasının önemi vurgulandı.