  1. Spor
17 Kas 2024 13:55

FIFA Başkanı Infantino İran'ın kuzeyine davet edildi

FIFA Başkanı Infantino İran'ın kuzeyine davet edildi

İran Futbol Federasyonu, FIFA Başkanı Gianni Infantino’yu ülkenin kuzeyindeki Lahican kentine davet etti.

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) Başkanı Gianni Infantino, son günlerde sosyal medya hesabı üzerinden İran'ın kuzeyindeki bir köyde bulunan futbol sahasının fotoğrafını paylaşarak, ''İran futbolu seviyor, bu saha Gilan eyaletine bağlı Lahican kentinin yakınlarındaki bir köyde bulunuyor. Mehrdad Gerami'nin çektiği fotoğraf İranlıların güzel futbolumuza olan ilgisini gösteriyor. Futbol her yerde herkes içindir.'' demişti.

FIFA Başkanı Infantino İran'ın kuzeyine davet edildi

Bunun üzerine İran Futbol Federasyonu Başkanı Mehdi Tac, FIFA Başkanı Infantino’yu ülkenin kuzeyindeki Lahican kentine davet etti.

Bu kent daha çok çayı ile tanınır. 

News ID 1921849

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