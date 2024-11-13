İngiliz milletvekili FIFA ve UEFA'yı çifte standart uygulamakla eleştirdi

İngiltere'de iktidardaki İşçi Partisi milletvekili Zarah Sultana, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda, Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesinin ardından tüm Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) ve Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) turnuvalarından hızlıca men edildiğini, buna karşın İsrail'e ise herhangi bir yaptırım uygulanmadığını vurguladı.

Milletvekili Sultana, "118 binden fazla Filistinlinin hayatına mal olan 13 aylık soykırımın ardından İsrail böyle bir yaptırımla karşılaşmıyor. Bu da küresel siyaset ve sporda yerleşik ırkçı çifte standardın altını çiziyor" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesinin 4'üncü gününde Rus takımları tüm uluslararası turnuvalardan men edilmişti.