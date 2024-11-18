Hamas, direniş Liderlerinin Katar'dan Türkiye'ye taşındığı haberi yalanladı

Filistin İslami direniş hareketi Hamas'a yakın kaynaklar, bazı İbrani medyasında hareketin liderlerinin Katar'dan Türkiye'ye taşındığı yönündeki haberleri yalanladı.

Hareketin Telegram'daki resmi hesabına göre kaynaklar, "bu haberin, işgalin zaman zaman yaymaya çalıştığına dair iddialardan ibaret olduğunu" vurguladı.

Filistin direnişi daha önce "Katar'ın hareketin Doha'yı terk etmesini talep ettiğini veya bilgilendirdiğini" yalanlamış ve "bu haberin son birkaç ayda onlarca kez yayınlandığını ve asılsız olduğunu" belirtmişti.