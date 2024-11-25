Hizbullah'tan İranlı cerrahlara teşekkür

Hizbullah Hareketi'nin İran temsilcisi Seyyid Abdullah Safiyüddin, Tahran'da düzenlenen Doğal Afetler Kongresi'nin kapanış töreninde yaptığı konuşmada, Lübnan'daki dijital saldırılarda yaralananların 3-4 gün içinde Lübnan'dan İran'a getirildiğini belirtti.

Yaralıların ameliyat sürecinin zor geçtiğini anlatan Hizbullah yetkilisi, Lübnanlı yaralıların sağlığına katkı sunan İranlı cerrahlara teşekkür etti.

İran Sağlık Bakanı Muhammed Rıza Zaferkandi, ''7 ila 10 gün içinde 500 Lübnanlı yaralı için toplam 1.500 ameliyat yapıldı.'' demişti.

Hizbullah üyelerinin kullandığı çağrı cihazları ve telsizler, 17-18 Eylül tarihlerinde eşzamanlı olarak patlamıştı. Lübnanlı sağlık yetkilileri, olayda 39 kişinin şehit olduğunu, yaklaşık üç bin kişinin ise yaralandığını belirtmişti.

Lübnan'da gerçekleşen patlamalar sonucu yaralanan bir grup Lübnanlı Tahran'a tedavi amaçlı sevk edildi. Ayrıca İran, Lübnan'a göz doktorlarının bulunduğu bir sağlık ekibi ve tıbbi malzeme gönderdi.