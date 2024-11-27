Lübnan'daki ateşkesi memnuniyetle karşılıyoruz

İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, bugün düzenlediği basın toplantısında gündemdeki konuları değerlendirdi.

Galibaf, İsrail rejimi ve Lübnan arasındaki ateşkes anlaşması hakkında, bugün yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Siyonist Başkan Netanyahu'nun son İran iddiasına tepki gösteren Galibaf, ''Netanyahu 7 tümenle Lübnan'ın güneyine girip orayı ele geçirmeye çalıştı, ama başaramadı. Bu, İslam'ın gücü. Netanyahu savaş narası atmasın, çünkü hezimete uğramıştır.'' dedi.

İran'ın İsrail'e karşı kesinlikle misilleme yapacağını belirten Galibaf, ''Gerçek Vaat 3 operasyonu gündememizde yer alıyor, bu bizim kararımız ve elbette uyugun zaman ve yerde yapılacaktır.'' ifadesini kullandı.