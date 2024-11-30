Suriye Ordusu Halep Havalimanı yakınında

El-Mayadin televizyonunun muhabiri, terörist unsurların Halep şehrinin yüzde 60’ında konuşlandığını ve kontrol ettikleri bölgelerde ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan ettiklerini bildirdi.

Muhabir, Suriye ordusunun da bu şehri korumak amacıyla Halep Havalimanı çevresinde yeniden konuşlandığını ekledi.

Bu habere göre, Suriye Silahlı Kuvvetleri, Halep ve İdlib kırsalındaki terör unsurlarıyla mücadeleye devam ediyor ve şimdiye kadar onlara ağır darbeler vurmuş durumda.

Reuters, iki askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, muhtemelen Rusya tarafından gerçekleştirilen hava saldırılarının Suriye’deki Yeni Halep Mahallesi’ni hedef aldığını aktardı.