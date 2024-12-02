Hizbullah'tan İsrail'in ateşkes ihlallerine yanıt

Siyonist İsrail rejiminin Lübnan cephesinde varılan ateşkesi defalarca ihlal etmesine Hizbullah Hareketi'nden ilk yanıt geldi. Hizbullah, işgal rejiminin Lübnan'ın güneyindeki saldırılarına savunma adımları kapsamında yanıt verildiğini açıkladı.

Lübnan direnişinden yapılan açıklamada, Siyonist İsrail'in Lübnan'ın farklı bölgelerinde sivil halka ateş açması ve hava saldırıları gibi çeşitli şekillerdeki ihlallerinin devam ettiğine vurgu yapıldı.

Soykırımcı İsrail rejiminin ateşkes ihlalleri sonucu bazı vatandaşların şehit olduğu, bazılarının da yaralandığı ifade edilen açıklamada, İsrail uçaklarının Lübnan hava sahasını da ihlal etmeyi sürdürdüğü belirtildi.

Bu ihlallerin durdurulması amacıyla yetkili mercilere yapılan girişimlerin sonuçsuz kalması üzerine, Hizbullah güçlerinin 2 Aralık Pazartesi akşamı, uyarı niteliğinde bir savunma cevabı olarak, işgalci İsrail ordusuna ait Ruveysat el Alem mevkisini hedef aldığı aktarıldı.

Açıklamada bunun ilk savunma adımı olduğuna işaret edildi.