Siyonist rejim savaş dayatırsa karşılık vermeye hazırız

Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Şeyh Naim Kasım, sağlanan ateşkesin ardından ilk kez konuşma yaptı.

Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri, "Savaş peşinde olmadığımızı defalarca vurguladık ama Gazze'yi destekliyoruz ve işgalci rejimin bize savaş dayatması halinde karşılık vermeye hazırız"dedi.

Siyonist rejimin saldırganlığı çok tehlikeli ve acı verici olduğunu söyleyen Kasım "bu saldırganlık nedeniyle neredeyse ilk 10 gün boyunca geçici olarak şaşkınlık içindeydik" ifadesini kullandı.

Hibullah yetkilisi sözlerinin devamında "Hizbullah, Siyonist rejimin iç cephesine saldırarak karşı tarafın büyük kayıplar vermesine yol açtı. İşgal altındaki Filistin'in kuzeyinde yüzbinlerce insan yerinden edildi ama, direnişin kararlılığı nedeniyle düşman çıkmaza girmiştir. Direniş savaşçılarının efsanevi dik duruşu işgalci orduyu korkmasına, Siyonist siyasetçiler ve yerleşimcilerin hayal kırıklığına uğramasına neden oldu" açıklamasını yaptı.

"Başlangıçta savaş olmasını istemiyorduk ama savaşın sonunda biz rejime savaş dayattık" diyen Naim Kasım "Biz bu savaşta 2006 zaferinden daha büyük bir zafer kazandık. Kazanmışken savaşı durdurma konusunda anlaştık ve bundan gurur duyuyoruz." şeklinde konuştu.

Başarısızlık Siyonist rejimi her taraftan sardı

Naim Kasım sözlerinin devamında "Siyonistlerin yüzde 61'i savaşı kazanmadıklarını itiraf etti. Başarısızlık Siyonist rejimi her taraftan sardı. Ateşkes anlaşması bir antlaşma değil, Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı Kararına ilişkin bir uygulama planıdır. Anlaşmanın gereklerini yerine getirmek için direnişle Lübnan ordusu arasındaki koordinasyon üst düzeyde olacak. Lübnan ordusuna bakışımız, komuta ve kuvvetlerinin milli olduğu ve ikimize ait bir vatanda konuşlandığı yönündedir"değerlendirmesinde bulundu.

Hizbullah Lideri ayrıca "Ateşkes anlaşması Lübnan'ın egemenliğini koruma çerçevesinde oluşturuldu ve biz bunu savunma hakkını korumanın gururunu yaşarken kabul ettik"dedi.

Devrim Lideri'ne İran milleti ve hükümeti ve Decrim muhafızları'na teşkkür eden Hizbullah Genel Sekreteri" Önümüzdeki aşamada Lübnan milletiyle birlikte ülkeyi yeniden inşa etmeye başlayacağız. Şehit Seyyid Hasan Nasrullah'ın verdiği söz doğrultusunda Lübnan'ı eskisinden daha güzel bir şekilde yeniden inşa edeceğiz"ifadesini kullandı.