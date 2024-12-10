Rusya, Ermenistan’dan Ukrayna’daki askeri operasyonlara katılma talebinde bulunmadı

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Finlandiya ziyareti sırasında verdiği bir röportajda, Rusya’nın Ermenistan’dan Ukrayna’ya karşı askeri operasyonlara katılmasını talep etmediğini ifade etti. Mirzoyan, Ermenistan’a bu konuda hiçbir teklif veya baskı yapılmadığını ve böyle bir beklentinin de olmadığını vurguladı.

Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü’ne (KGAÖ) üyeliği hakkında konuşan Mirzoyan, Ermenistan’ın resmen örgütün bir parçası olmaya devam ettiğini, ancak Yerevan’ın KGAÖ faaliyetlerine katılımını askıya aldığını belirtti.

Ermenistan’ın, ortak tehditlere karşı toprak bütünlüğü ve bağımsızlığını savunmak amacıyla KGAÖ’ye üye olduğunu hatırlatan Mirzoyan, son yıllarda uluslararası olarak tanınan sınırlarının ihlal edilmesine rağmen beklenen desteği almadıklarını ifade etti. Mirzoyan’a göre, askeri ittifakların amacı müttefiklerin birbirine yardım etmesi olsa da, Ermenistan bu desteği göremedi.