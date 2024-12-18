Türkiye, Somali’de askeri tesis kuruyor

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mohamud Mogadişu'da düzenlenen bir etkinlikte yaptığı açıklamada, projenin ülke için istihdam ve gelir yaratmaya yardımcı olacağını söyledi.

Bloomberg'in Eylül ayında bildirdiğine göre Somali'nin Afrika anakarasının doğu ucundaki konumu, yerleşim bölgelerine ve diğer ülkelere enkaz düşme riski olmadan Hint Okyanusu'na doğru ateşleme yapmak için ideal.

Somali'deki tesis, Türkiye'nin geleneksel olarak küresel güçlerin hakimiyetinde olan uzay yarışına katılma arzusunu ilerletecek. Ülkenin birkaç yıldır bir roket fırlatma planları var. Mohamud projenin yerini açıklamadı.

Afrika ülkesi yıllarca süren klan savaşlarının ardından yeniden inşa edilmeye çalışılırken Türkiye Somali ile bağlarını güçlendiren az sayıdaki yabancı güçten biri.

Mohamud, “Ben şahsen Somali'nin Türk uyduları için bir fırlatma rampasına ev sahipliği yapmasının öneminin, projenin yaratacağı milyarlarca dolar ve fırsattan daha da önemli olduğuna inanıyorum” dedi.

Son on yılda Türkiye, savunma işbirliği ve altyapı projeleri yoluyla etkisini arttırdı ve hidrokarbon arama planları var. Başkent Mogadişu'daki hükümet ile yarı özerk bir bölge olan Somaliland'daki liderler arasında arabuluculuk yapıyor.