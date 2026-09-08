  1. İran
8 Eyl 2026 20:00

İran'da Yasama, Yürütme ve Yargı Organlarının Başkanları toplandı

İran'da Yasama, Yürütme ve Yargı Organlarının Başkanları toplandı

İran'da Yasama, Yürütme ve Yargı Organları Başkanları gündemdeki meseleleri ele almak üzere bir araya geldi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf ve Yargı Erki Başkanı Gulamhüseyin Muhsini Ejei bir araya geldi.

Bu toplantı gündemdeki gelişmeleri ele almak amacıyla düzenlendi.

News ID 1938438

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