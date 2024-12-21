Tahran-Moskova kapsamlı işbirliği: İmzaya doğru adımlar

İran’ın Moskova Büyükelçisi Kazım Celali, 20 Aralık’ta Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko ile bir araya gelerek Tahran ve Moskova arasındaki kapsamlı işbirliği belgesinin son durumu hakkında istişarelerde bulundu.

Görüşmede iki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik işbirliği alanları, üst düzey yetkililerin karşılıklı ziyaret programları ve planlanan temaslar ele alındı. Görüşmeler arasında Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın Moskova ziyareti ile Rusya Başbakan Yardımcılarının Tahran’a planlanan ziyareti de yer aldı.

İran ve Rusya’nın üst düzey liderlerinin iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirme konusundaki kararlılığına vurgu yapan Celali, ortak anlaşmaların hızla hayata geçirilmesinin önemini dile getirdi.

Görüşmede, taraflarca imzalanması beklenen işbirliği belgeleri üzerinde yapılan son düzenlemeler ve kapsamlı işbirliği belgesinin yakında imzalanması planları da masaya yatırıldı.

Ayrıca konsolosluk konuları ve iki ülke vatandaşlarının seyahatlerinin kolaylaştırılması da ele alınan diğer başlıklar arasında yer aldı.