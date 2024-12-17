Erdoğan: Bölgemizde terörün palazlanmasına asla müsaade etmeyiz

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile ortak basın toplantısı düzenleyen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye’nin komşularının, dost ve kardeş ülkelerin, Avrupa Birliği ile uluslararası kuruluşların güçlü desteğiyle süratle ayağa kalkması gerektiğini belirtti.

Uluslararası toplumun 13 yıl boyunca katliama uğrarken, Suriye halkına yeterli desteği vermediğine, veremediğine dikkati çeken Erdoğan, bunun telafisinin mümkün olduğunu, bunun yolunun da Suriye'nin inşa ve imar çabalarına destek olunmasından geçtiğini vurguladı.

Bu anlayışla Türkiye'nin Şam büyükelçiliğinin on iki buçuk yıl aranın ardından yeniden faaliyete geçirildiğini belirden Erdoğan, "Türkiye Suriyeli kardeşlerinin yanında olmaya devam edecektir. Tabii bu süreçte ülkenin terör yuvası olmaktan çıkarılması gerekiyor. Gerek IŞİD gerekse PKK ve uzantılarıyla mücadele görüşmemizde ele aldığımız hususların başında geldi. Türkiye her iki terör örgütünü sahada bozguna uğratan tek ülkedir, yegane NATO müttefikidir. Bu örgütlerin palazlanmasına kesinlikle müsade etmeyeceğiz. Bölgemizin geleceğinde ne IŞİD'e ne PKK ve türevlerine yer yoktur." diye konuştu.