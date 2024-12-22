  1. Türkiye
22 Ara 2024 15:45

Türkiye Pakistan'daki terör saldırısını kınadı

Türkiye Pakistan'daki terör saldırısını kınadı

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, dün Pakistan'ın Güney Veziristan bölgesinde düzenlenen terör saldırısını kınadı ve hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.

TRT Haber'e göre, Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan Pakistan'daki terör saldırısıyla ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Güney Veziristan bölgesindeki terör saldırısında çok sayıda askerin hayatını kaybettiğinin derin üzüntüyle öğrenildiği kaydedilerek, "Söz konusu menfur saldırıyı kınıyor, şehitlere Allah'tan rahmet ve yaralılara acil şifa diliyoruz. Pakistan'ın terörle mücadelesinde güçlü dayanışmamızı bir kez daha vurguluyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Pakistan'ın Makeen kentinde dün güvenlik güçlerine ait kontrol noktasına düzenlenen saldırıda 16 askerin yaşamını yitirdiği açıklanmıştı.

News ID 1922756

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