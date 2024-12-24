İran ve Pakistan'dan güvenlik anlaşmasının uygulanmasına vurgu

İran İçişleri Bakanı İskender Mümini, Pakistan İçişleri Bakan Yardımcısı Muhammed Hürrem Ağa ile yaptığı görüşmede, iki ülke arasındaki güvenlik anlaşmasının hayata geçirilmesi ve iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

23 Aralık Pazartesi günü Tahran’da gerçekleşen görüşmede, Mümini, İran ve Pakistan’ın dini, kültürel ve tarihi ortaklıklarına dikkat çekerek iki ülkenin dostane ilişkilerinin önemine değindi.

Bakan Mümini ayrıca, sınır güvenliği ve güvenlik alanındaki işbirliğinin, ticaretin geliştirilmesine katkı sağlaması temennisinde bulundu.

Pakistan heyetinin başkanı Hürrem Ağa ise, iki ülkenin insan ve mal kaçakçılığı ve erörle mücadele konusunda kararlı bir duruş sergilediğini ifade etti.

İki ülke sınırlarının her zaman dostluk, barış ve güvenlik sınırları olduğunu belirten Hürrem Ağa, ticaret hacminin 10 milyar dolara çıkarılması umudunu dile getirdi.