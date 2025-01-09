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9 Oca 2025 16:34

"Joseph Aoun" Lübnan'ın yeni cumhurbaşkanı seçildi

"Joseph Aoun" Lübnan'ın yeni cumhurbaşkanı seçildi

Lübnan Genelkurmay Başkanı Aoun, oyların çoğunluğunu alarak Lübnan'ın yeni cumhurbaşkanı seçildi.

Sky News'in haberine göre, Lübnan Genelkurmay Başkanı Joseph Aoun, parlamentoda yapılan oylamada oyların çoğunluğunu elde ederek ülkenin yeni cumhurbaşkanı oldu.

Joseph Aoun, parlamenterlerin 99 oyunu almayı başardı.

News ID 1923262

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