"Joseph Aoun" Lübnan'ın yeni cumhurbaşkanı seçildi

Sky News'in haberine göre, Lübnan Genelkurmay Başkanı Joseph Aoun, parlamentoda yapılan oylamada oyların çoğunluğunu elde ederek ülkenin yeni cumhurbaşkanı oldu.
Joseph Aoun, parlamenterlerin 99 oyunu almayı başardı.
Lübnan Genelkurmay Başkanı Aoun, oyların çoğunluğunu alarak Lübnan'ın yeni cumhurbaşkanı seçildi.
Sky News'in haberine göre, Lübnan Genelkurmay Başkanı Joseph Aoun, parlamentoda yapılan oylamada oyların çoğunluğunu elde ederek ülkenin yeni cumhurbaşkanı oldu.
Joseph Aoun, parlamenterlerin 99 oyunu almayı başardı.
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