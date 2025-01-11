Endonezya Dışişleri Bakanı'ndan İsrail'e tepki

Endonezya Dışişleri Bakanı Sugiono, dün düzenlediği yıllık basın toplantısında, Siyonist İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını ele aldı.

Filistin'e saldırılar düzenleyen İsrail'in eylemlerinden sorumlu tutulmasına yönelik çağrı yapan Sugiono, uluslararası hukuka çifte standart gözetilmeden uyulması gerektiğini vurguladı.

Sugiono, Endonezya'nın Filistin halkını desteklemeye yönelik bağlılığını sürdürmeye kararlı olduğunu yineledi.

Saldırılar nedeniyle binlerce Filistinlinin hayatını kaybettiğine dikkati çeken Sugiono, "Bu sayılar sadece birer istatistik değil çünkü her bir sayı bir insan hayatını temsil ediyor." dedi.