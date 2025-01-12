BAE ve Lübnan, büyükelçiliğin yeniden açılması konusunda anlaştı

BAE’nin resmi haber ajansına göre, BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed Al Nahyan, Lübnan Cumhurbaşkanı Cosef Avn ile yaptığı telefon görüşmesinde, Avn'ın Lübnan'ın yeni Cumhurbaşkanı olarak seçilmesini tebrik etti.

Bu telefon görüşmesinde, iki lider Abu Dabi'nin Beyrut'taki büyükelçiliğinin yeniden açılması için gerekli adımların atılması konusunda mutabık kaldı.

Muhammed bin Zayed, BAE'nin Lübnan'ın güvenlik ve istikrarını desteklediğini vurguladı.

Lübnan'ın yeni Cumhurbaşkanı ise ülkesinin BAE ile çeşitli alanlarda ilişkileri geliştirme isteğini dile getirdi.

Ekim 2021'in sonunda BAE, Lübnan'daki diplomatlarını geri çekmişti. Bu adım, dönemin Lübnan Enformasyon Bakanı George Kordahi'nin Ensarullah güçlerinin Suudi Arabistan ve BAE’nin Yemen'e yönelik saldırılarına karşı kendilerini savunduklarını ifade eden açıklamalarının ardından yaşanan kriz sonucu atılmıştı.