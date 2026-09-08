ABD’den İran'a yeni yaptırım: Hedefte havayolu şirketleri var

Trump yönetiminin İran'a yönelik düşmanca politikası sürüyor.

ABD Hazine Bakanlığı bugün İran ile bağlantıları nedeniyle bir kişiyi ve 35 şirketi yaptırım listesine ekledi.

Yeni ABD yaptırım listesinde 27 yolcu havayolu şirketinin adı da yer alıyor.

Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisinin (OFAC) İran'a yönelik "Ekonomik Dışlama Operasyonu" kapsamında ülkenin havacılık sektörüne yönelik yaptırım getirdiği bildirildi.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, bugünkü yaptırımların İran'a finansal destek sağlayanlara yönelik "ağır sonuçlar" vaadini yerine getirdiğini vurguladı.

Al-Monitor'a göre, bu yaptırımlar İran havayollarının Türkiye, Malezya, Kazakistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki yabancı aracılarını hedef alıyor.