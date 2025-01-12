İran Hükümet Sözcüsü'nden "California yangınları" mesajı

İran Hükümet Sözcücü Fatma Muhacirani, sosyal medyada paylaştığı bir video ile şu ifadeleri kullandı: "İnsanlık, savaş veya doğanın gazabı nedeniyle diğer milletlerin evlerinin ve doğal kaynaklarının yıkımına kayıtsız kalamaz."

Muhacirani, insanlıkla empati kurmanın sadece belirli bir coğrafyaya ait olmadığını vurgulayarak, "California halkı, evlerinizden ve güvenli yaşam alanlarınızdan ayrılmak zorunda kaldığınız için sizinle empati kuruyoruz. Evlerinizin ve mal varlıklarınızın yanıp yok olmasından dolayı acınızı paylaşıyoruz. İklim değişikliğinin neden olduğu bu yıkıcı yangının mağduru olduğunuz için sizinle derin bir dayanışma içindeyiz." dedi.

Muhacirani, "Bencillik ve savaş tutkusu yüzünden binlerce insanın evsiz kaldığını ve yas tuttuğunu hatırlıyoruz. Büyük Fars şairinin şu dizesine yürekten inanıyoruz," diyerek şu sözlere yer verdi:

İnsanlık bir vücudun azalarıdır, bir özden yaratılmıştır hepsi. Eğer bir uzuv acı çekerse, diğer uzuvlar huzur bulamaz.

Hükümet sözcüsü, İran İslam Cumhuriyeti Kızılayı'nın yangınları söndürmek için hızlı müdahale ekipleri göndermeye hazır olduğunu belirten Muhacirani, "Dünyadaki tüm evler her zaman aydınlık, sevgi dolu ve sıcak olsun." ifadesini kullandı.