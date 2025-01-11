  1. İran
11 Oca 2025 15:40

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan Los Angeles yangını paylaşımı

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan Los Angeles yangını paylaşımı

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Rıza Arif, Los Angeles’taki yangınlar nedeniyle İnstagram üzerinden bir paylaşımda bulundu.

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Rıza Arif,  Los Angeles’taki yangınlar nedeniyle sosyal medya İnstagram hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu.

Arif'in paylaşımı şu şekilde:

"Krizlerle mücadele etmek ve çözüm bulmak için küresel çapta acil önlemler almak gereklidir; ister Gazze'deki soykırım ve işgalci rejimin suçları olsun, isterse  California'daki yıkıcı orman yangınlarında gördüğümüze benzer bir iklim değişikliğinden kaynaklanan bir kriz olsun.

Bugünün birbirine bağlı dünyasında, bir kişinin acısı, herkesin acısıdır. California'daki orman yangınlarından etkilenen tüm insanlarla başsağlığı diliyor ve durumun bir an önce iyileşmesi için dua ediyoruz."

News ID 1923320

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