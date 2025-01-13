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13 Oca 2025 08:31

Los Angeles'taki yangınlarda can kaybı 24’e yükseldi

Los Angeles'taki yangınlarda can kaybı 24’e yükseldi

ABD’nin California eyaletinde günlerdir devam eden ölümcül yangınlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 24’e çıktı.

Yangınlar, ABD’nin ikinci büyük şehri Los Angeles’ta altıncı gününe girerken, neredeyse tüm bölgeleri küle çevirerek binlerce kişiyi evsiz bıraktı.

Yetkililer, yangın devam ederken etkili olması beklenen tehlikeli rüzgârların alevleri daha da büyütebileceği konusunda uyardı.

İtfaiye ekiplerinin yoğun çabaları, yangının “Palisades” bölgesinden “Brentwood” ve nüfusun yoğun olduğu San Fernando Vadisi’ne sıçramasını engelledi. Ancak, yangının öngörülemez davranışı ve ölümcül koşullar nedeniyle durumun kritikleştiği belirtildi.

ABD Ulusal Hava Durumu Uzmanlarına göre, saatte 110 kilometre hızla esmesi beklenen rüzgarlar nedeniyle yarından itibaren (Salı) “özel tehlike koşulları” ilan edilecek.

News ID 1923382

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