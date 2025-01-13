Los Angeles'taki yangınlarda can kaybı 24’e yükseldi

Yangınlar, ABD’nin ikinci büyük şehri Los Angeles’ta altıncı gününe girerken, neredeyse tüm bölgeleri küle çevirerek binlerce kişiyi evsiz bıraktı.

Yetkililer, yangın devam ederken etkili olması beklenen tehlikeli rüzgârların alevleri daha da büyütebileceği konusunda uyardı.

İtfaiye ekiplerinin yoğun çabaları, yangının “Palisades” bölgesinden “Brentwood” ve nüfusun yoğun olduğu San Fernando Vadisi’ne sıçramasını engelledi. Ancak, yangının öngörülemez davranışı ve ölümcül koşullar nedeniyle durumun kritikleştiği belirtildi.

ABD Ulusal Hava Durumu Uzmanlarına göre, saatte 110 kilometre hızla esmesi beklenen rüzgarlar nedeniyle yarından itibaren (Salı) “özel tehlike koşulları” ilan edilecek.