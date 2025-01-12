Trump: “Siyasetçiler yangını durduramıyor; Ölüm her yerde!”

ABD’nin Başkanı Donald Trump, Güney California’daki yıkıcı yangınlara ilişkin yaptığı açıklamada, yetkilileri başarısızlıkla suçladı ve yangını “tarihin en büyük felaketlerinden biri” olarak nitelendirdi.

Trump, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda, “Binlerce muhteşem ev yok oldu, daha fazlası da aynı kaderi paylaşacak. Ölüm her yerde. Siyasetçiler bu yangını durdurmayı başaramıyor; ne yaptıklarını bilmiyorlar!” ifadelerini kullandı.

16 can kaybı, 12 bin bina yıkıldı

Son verilere göre, California’daki yangınlarda en az 16 kişi hayatını kaybederken, 12 bin bina kullanılamaz hale geldi. Alevlerin hızla yayıldığı bölgede yaklaşık 200 bin kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı ve 16 bin hektardan fazla alan kül oldu.

“En acı felaketlerden biri”

Yangınları ülke tarihinin “en acı felaketlerinden biri” olarak nitelendiren Trump, yetkililere sert eleştiriler yöneltti. Trump’ın bu açıklamaları, California Valisi Gavin Newsom ile arasında yeni bir tartışma başlattı. Newsom, Trump’ı yangını siyasi bir malzeme haline getirmekle suçladı.

50 milyar dolarlık kayıp bekleniyor

Hava durumu analiz platformu AccuWeather, yangınların toplam zararının 50 milyar doları aşacağını öngörüyor. Bu tahmin, Güney Kaliforniya’daki yangınların eyalet tarihinin en maliyetli felaketi olabileceğini gösteriyor.