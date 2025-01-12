  1. İran
12 Oca 2025 19:03

İran'a sızmaya çalışan teröristlerin girişimi engellendi

İran'a sızmaya çalışan teröristlerin girişimi engellendi

İran Polis Teşkilatı Sınır Muhafızları Komutanı General Ahmed Ali Guderzi, ''İran'ın kuzeybatı sınırından ülkeye sızmaya çalışan teröristlerin girişimi engellendi.'' dedi.

İran Polis Teşkilatı Sınır Muhafızları Komutanı General Ahmed Ali Guderzi, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ''İran'ın  kuzeybatı sınırından ülkeye sızmaya çalışan teröristlerin girişimi engellendi.'' dedi.

Batı Azerbaycan eyaletinin Serdeşt bölgesinde sınır muhafızları ile ülkeye sızmaya çalışan teröristler arasında çatışma çıktığını belirten General Guzerzi, çatışmanın ardından teröristlerin bölgeden kaçtığını söyledi.

General Guderzi, teröristlere ait 75 kilogram patlayıcı madde ve 5 bin patlayıcı cihaz ele geçirildiğini de sözlerine ekledi.

News ID 1923364

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