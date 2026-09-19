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19 Eyl 2026 18:58

İran yapımı kısa animasyon filmi Rusya’da ödüle layık görüldü

İran yapımı kısa animasyon filmi Rusya’da ödüle layık görüldü

İranlı sinemacı Ferzane Gubadi'nin yazıp yönettiği "Mavi Yoldaş" adlı kısa animasyon filmi, Rusya'da ödüle layık görüldü. 

İranlı yönetmen Ferzane Gubadi'nin imzasını taşıyan "Mavi Yoldaş" adlı kısa animasyon filmi, Rusya'da düzenlenen 16. "Dünyaya Işık" (Light to the World) Uluslararası Gençlik Sineması Festivali'nde uluslararası animasyon kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü.
Simnan Eyaleti Genç Sinemacılar Derneği yapımı olan kısa film, engelli bir kadının izole bir yaşam sürerken kendi kimliğini kabullenerek yeniden dünya ile bağ kurma ve hayata tutunma sürecini konu alıyor.

Yönetmenin kişisel deneyimlerinden esinlenerek hazırlanan yapıt; kabullenme, empati, engellilikle gelen zorluklar ve insani iletişimin önemi gibi derin insani kavramlara odaklanıyor. 

Rusya'nın köklü sanat etkinliklerinden biri olan "Dünyaya Işık" Uluslararası Gençlik Sineması Festivali dünyanın farklı ülkelerinden gelen çok sayıda eserin katılımıyla gerçekleştirildi.
 

News ID 1938641

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