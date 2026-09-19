Siyonist İsrail'in Lübnan'daki saldırıları sürüyor

El-Minar’ın haberine göre, İsrail rejimine ait savaş uçakları Lübnan’ın güneyindeki Yukarı Nebatiye beldesini bombaladı.

Lübnan medyası, bölgeye sevkedilen bir kurtarma ekibinin saldırıdan sağ kurtulduğunu bildirdi.

İsrail savaş uçaklarının sabah saatlerinde de Lübnan’ın güneyindeki Kefr Tebnit ve Al-Kantara beldelerine hava saldırısı düzenlediği aktarıldı.

Yerel kaynaklar ayrıca, Sur'un güneyindeki Mansuri beldesinde de 3 patlama meydana geldiğini duyurdu.

Saldırılarda can veya mal kaybı olup olmadığına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde onlarca beldeyi işgal etmişti.