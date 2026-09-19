Rusya: Nükleer tesislere yönelik saldırılar kınanmalı

Rusya’nın Viyana’daki uluslararası kuruluşlar nezdindeki daimi temsilcisi Mihail Ulyanov, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Genel Konferansı’nda yaptığı konuşmada, nükleer tesislere yönelik saldırıların "her nerede ve ne zaman olursa olsun" kınanması gerektiğini belirtti.

Rus haber ajansı Novosti’ye göre Ulyanov, Rusya’nın UAEA üyesi devletlere ve ajans yönetimine, bu tür saldırılara karşı kararlı bir duruş sergilemeleri yönünde daha önce de uyarılarda bulunduğunu hatırlatarak, aksi takdirde bu saldırıların "normal" hale geleceği konusunda endişelerini dile getirdi. Ulyanov, "Görünen o ki, tam da bu yaşanıyor" ifadesini kullandı.

Ulyanov, Moskova’nın UAEA’nın, özellikle ajansın denetimi altındaki nükleer tesislere yönelik saldırılara karşı net bir tepki vermesini beklediğini vurguladı.