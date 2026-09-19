Ünlü İranlı yönetmen Mecid Mecidi'nin “Güneşin Çocukları” filmi TRT 2'de

TRT'nin kültür ve sanat kanalı TRT 2, ünlü İranlı yönetmen Mecid Mecidi'nin “Güneşin Çocukları” adlı filmini ekranlara getiriyor.

Film, 29 Eylül Salı günü saat 21.30'da TRT 2'de izleyiciyle buluşacak.

Filmin konusu

Filmde, Ali ve üç arkadaşı ailelerine destek olmak ve hayatta kalabilmek için gece gündüz çalışır. Bir garajda küçük işlerde çalışan çocuklar, daha fazla para kazanma umuduyla zaman zaman küçük suçlara da bulaşır.

Ali bir gün, yer altında saklı gizemli bir hazinenin varlığını öğrenir. Ancak bu hazineye ulaşabilmeleri için Ali ve arkadaşlarının, sokak çocukları ve çocuk işçileri eğitmek amacıyla faaliyet gösteren Sun School adlı hayır kurumuna kayıt olmaları gerekir.

Film, zorlu koşullarda yaşam mücadelesi veren çocukların umut, dostluk ve hayatta kalma çabasını, macera ve risklerle harmanlayarak anlatıyor.