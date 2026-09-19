İran ve Pakistan'dan Bölgesel Diplomasi

Pakistan Dışişleri Bakanı İshak Dar ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, bölgedeki gelişmeleri ele almak amacıyla telefon görüşmesi yaptı. Pakistan Dışişleri Bakanlığı resmi sayfasından görüşmeye dair yapılan açıklamada ikilinin “bölgedeki son gelişmeleri ele aldıkları” belirtildi.

İshak Dar, Abbas Erakçi ile yaptığı görüşmede Hürmüz Boğazı’nda gemilerin güvenli ve hızlı geçişinin önemini vurguladığını söyledi.

Bakan Dar’ın İranlı mevkidaşına, “diyalog ve diplomasinin bölgede barış ve istikrarı sağlamanın tek yolu olmaya devam ettiğini” aktardığı belirtilen açıklamada iki ülkenin yakın işbirliğini sürdürmesinin önemine değinildi.