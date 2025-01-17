Pezeşkiyan Tacikistan'daki temaslarının ardından Rusya'ya gitti

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan Tacikistan'daki temaslarının ardından Rusya'nın başkenti Moskova'ya gitti.

İran-Rusya Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması imzalanacak

Pezeşkiyan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün Moskova’da iki ülke arasındaki ilişkileri 20 yıl boyunca şekillendirecek kapsamlı stratejik ortaklık anlaşmasını imzalayacak.

İran ile Tacikistan arasında 23 işbirliği anlaşması imzalandı

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, dün sabah saatlerinde Tacik mevkidaşı İmamali Rahman tarafından resmi tören ile karşılandı

Resmi karşılama töreninin ardından liderler, Duşanbe'deki Millet Sarayı'nda iki ülke bakanlarının yer aldığı toplantıya başkanlık etti.

Daha sonra liderlerin huzurunda iki ülkenin bakanları arasında diplomasi, ekonomi, kültür, toplum, eğitim, ulaşım, gümrük ve ticaret gibi alanları kapsayan 23 işbirliği anlaşması imzalandı.