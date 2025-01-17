İran'da "Zafer Cuması" yürüyüşü (+video)

İran İslam Tebliği Kurumu, halkı Gazze'nin direnişi sonucu ateşkesin sağlanmasını kutlamaya davet etti.
Kurum İran halkını bugün cuma namazı sonrası "Zafer Cuması" yürüyüşüne katılmaya davet etti.
İşte "Zafer Cuması" yürüyüşü ile ilgili son dakika gelişmeler:
Senendec halkı "Zafer Cuması" yürüyüşü için bir araya geldi
Kürdistan eyaletinde bulunan Senendec halkı Gazze halkının zaferini kutlamak için bir araya geldi.
Sari'de Zafer Cuması yürüyüşü
İran'ın kuzeyinde bulunan Sari kentinin halkı Gazze zaferinin kutlamak için Zafer Cuması yürüyüşüne katıldı.
Bender Abbas'ta zafer coşkusu
İran'ın güneyinde bulunan Bender Abbas kentinde halk Gazze'nin zaferinin coşku ile kutladı.
Kuzey Horasan'da Zafer Cuması yürüyüşü
Cuma namazı sonrası bir araya gelen Kuzey Horasan halkı Gazze halkının zaferinin kutladı.
Simnan'da Gazze halkının zaferi kutlanıyor
Cuma namazı sonrası bir araya gelen Simnan halkı Gazze halkının direnişi ile elde ettikleri zaferi kutladı.
Tahran'da Cuma namazı sonrası yürüyüş
Tahran'da Gazze halkının direnişi sonucu sağlanan ateşkesi kutlamak üzere "Zafer Cuması" yürüyüşü düzenlendi.
"Amerika ve İsrail'e ölüm" sloganları atan vatandaşlar, Kudüs yolu şehitleri ile şehit liderlerini anarak Filistin davasına desteğini yineledi.
Erak kentinde ''Zafer Cuması'' yürüyüşü düzenlendi
İran'ın Merkezi eyaletinin Erak kentinde Gazze'ye destek için "Zafer Cuması" yürüyüşü düzenlendi.
İsfahan halkından Gazze'nin zaferine destek
Kum kentinde Filistin direnişinin zaferi kutlandı
İran'ın kutsal kenti Kum'da Cuma namazı sonrası vatandaşlar "Zafer Cuması" etkinliğine katıldı.
Tebriz'de "Zafer Cuması" yürüyüşü
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