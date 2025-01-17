  1. İran
17 Oca 2025 13:59

İran'da "Zafer Cuması" yürüyüşü (+video)

İran'da "Zafer Cuması" yürüyüşü (+video)

İran'ın dört bir yanında Gazze halkının direnişi sonucu sağlanan ateşkesi kutlamak üzere "Zafer Cuması" yürüyüşü düzenleniyor...

İran İslam Tebliği Kurumu,  halkı Gazze'nin direnişi sonucu ateşkesin sağlanmasını kutlamaya davet etti. 

Kurum İran halkını bugün cuma namazı sonrası "Zafer Cuması" yürüyüşüne katılmaya davet etti.

İşte  "Zafer Cuması" yürüyüşü ile ilgili son dakika gelişmeler:

Senendec halkı "Zafer Cuması" yürüyüşü için bir araya geldi

İran'da "Zafer Cuması" yürüyüşü (+video)

Kürdistan eyaletinde bulunan Senendec halkı Gazze halkının zaferini kutlamak için bir araya geldi.

Sari'de Zafer Cuması yürüyüşü 

İran'ın kuzeyinde bulunan Sari kentinin halkı Gazze zaferinin kutlamak için Zafer Cuması yürüyüşüne katıldı.

Bender Abbas'ta zafer coşkusu

İran'ın güneyinde bulunan Bender Abbas kentinde halk Gazze'nin zaferinin coşku ile kutladı.

Kuzey Horasan'da Zafer Cuması yürüyüşü

Cuma namazı sonrası bir araya gelen Kuzey Horasan halkı Gazze halkının zaferinin kutladı.

Simnan'da Gazze halkının zaferi kutlanıyor

İran'da "Zafer Cuması" yürüyüşü (+video)

Cuma namazı sonrası bir araya gelen Simnan halkı Gazze halkının direnişi ile elde ettikleri zaferi kutladı. 

Tahran'da Cuma namazı sonrası yürüyüş

Tahran'da Gazze halkının direnişi sonucu sağlanan ateşkesi kutlamak üzere "Zafer Cuması" yürüyüşü düzenlendi.

İran'da "Zafer Cuması" yürüyüşü (+video)

"Amerika ve İsrail'e ölüm" sloganları atan vatandaşlar, Kudüs yolu şehitleri ile şehit liderlerini anarak Filistin davasına desteğini yineledi.

Erak kentinde ''Zafer Cuması'' yürüyüşü düzenlendi

İran'ın Merkezi eyaletinin Erak kentinde Gazze'ye destek için "Zafer Cuması" yürüyüşü düzenlendi.

İsfahan halkından Gazze'nin zaferine destek

İran'da "Zafer Cuması" yürüyüşü (+video)

Kum kentinde Filistin direnişinin zaferi kutlandı

İran'ın kutsal kenti Kum'da Cuma namazı sonrası vatandaşlar "Zafer Cuması" etkinliğine katıldı.

Tebriz'de "Zafer Cuması" yürüyüşü

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