Netanyahu'nun "7 Kesin Hayırı" Gazze ateşkesiyle yok oldu

El-Cezire'nin haberine göre, Siyonist Rejim'in Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı andan ateşkese varılmasına kadar geçen süreçte Netanyahu, Filistinlilere karşı sert bir tutum benimseyerek yedi kesin "hayır" söyleminde bulunmuştu. Bu hayırların kapsamı şunlardı:

Savaşın durdurulmasına hayır,

Gazze’den çekilmeye hayır,

Esir takasına hayır,

Filistinli mültecilerin kuzey Gazze’ye geri dönmesine hayır,

Gazze ablukasının kaldırılmasına hayır,

Gazze ile Mısır sınırındaki Filadelfi Koridoru’ndan geri çekilmeye hayır,

Hamas’ın varlığını sürdürmesine hayır.

Ancak ateşkese varıldıktan ve Netanyahu'nun, son bir yıldan uzun süredir yok etmeye çalıştığı Hamas hareketiyle dolaylı müzakerelere başlamasından sonra bu tutum değişti.

Netanyahu'nun bu sert tutumlardan geri adım atması, İsrail'in zayıflığını ve Gazze savaşındaki başarısızlığını ortaya koydu. İsrail'in bir yılı aşkın süredir Gazze'de yaşadığı kayıplar, içerideki derin çatışmalar ve savaşın getirdiği ağır mali yük, bu geri adımın nedenleri arasında yer alıyor.