Yemen, Galaxy Leader gemisinin mürettebatını serbest bıraktı

Arap medyasına göre Yemen'deki Sana hükümeti, Gazze'deki ateşkesi desteklemek amacıyla Siyonist rejime ait Galaxy Leader gemisinin gözaltına alınan mürettebatını serbest bıraktı.

Ensarullah'tan yapılan açıklamada, hareketin lideri Abdülmelik Bedreddin el-Husi'nin talimatıyla Galaxy Leader gemisinin mürettebatının Hamas hareketinin koordinasyonu ve Umman'ın arabuluculuğuyla bugün serbest bırakıldığı belirtildi.

Yüksek Siyasi Konsey de "Galaxy Leader gemisinin mürettebatının serbest bırakılması, Gazze'ye destek mücadelesi ve ateşkes anlaşmasına destek kapsamında gerçekleşti." açıklamasını yaptı.