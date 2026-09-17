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17 Eyl 2026 12:50

Düşmanın her türlü hesap hatası, gücümüzle yanıtlanacaktır

Düşmanın her türlü hesap hatası, gücümüzle yanıtlanacaktır

İran Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Keremi, "Düşmanın her türlü hesap hatası, gücümüzle yanıtlanacaktır"dedi.

İran Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Keremi, Fars Körfezi’ndeki adalara yaptığı saha ziyareti sırasında yaptığı açıklamada şunları söyledi: “İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri, ilahi irade ve aziz, basiretli ve daima sahada olan milletimizin desteğiyle, düşmanın yapacağı her türlü hesap hatasına en güçlü şekilde karşılık verecektir.”

Tuğgeneral Keremi sözlerine şöyle devam etti: “Bugün Hazreti Peygamber Efendimiz’in (S.A.V.) sancağı, büyük ve şerefli İran milletinin elindedir.”

News ID 1938607
Azar MAHDAVAN

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