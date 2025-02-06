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6 Şub 2025 19:12

İran Atom Enerjisi Kurumu: Son 3 yılda 150 başarıya imza attık

İran Atom Enerjisi Kurumu: Son 3 yılda 150 başarıya imza attık

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, ''Son 3 yılda nükleer alanında 150 başarıya imza attık.'' dedi.

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, üniversite öğrencileriyle bir araya geldi.

İslami burada üniversite öğrencilerine hitapen yaptığı konuşmada, ''Herhangi bir ülkenin başarısı, o toprakların insanlarının beceri ve çabalarıyla belirlenir.'' dedi.

İran'ın nükleer programının ilerleme kaydettiğini belirten İslami, ''Son 3 yılda nükleer alanında 150 başarıya imza attık.'' açıklamasını yaptı.

İslami, ''İranlı gençlerin çabaları sayesinde nükleer teknolojideki başarılar artık durmadan devam ediyor.'' diye konuştu.

News ID 1924130

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