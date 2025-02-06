İran Atom Enerjisi Kurumu: Son 3 yılda 150 başarıya imza attık

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, üniversite öğrencileriyle bir araya geldi.

İslami burada üniversite öğrencilerine hitapen yaptığı konuşmada, ''Herhangi bir ülkenin başarısı, o toprakların insanlarının beceri ve çabalarıyla belirlenir.'' dedi.

İran'ın nükleer programının ilerleme kaydettiğini belirten İslami, ''Son 3 yılda nükleer alanında 150 başarıya imza attık.'' açıklamasını yaptı.

İslami, ''İranlı gençlerin çabaları sayesinde nükleer teknolojideki başarılar artık durmadan devam ediyor.'' diye konuştu.