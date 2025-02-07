  1. Spor
7 Şub 2025 20:32

İran, Çin'de düzenlenen Asya Kış Oyunları'na katıldı

İran, Çin'de düzenlenen Asya Kış Oyunları'na katıldı

İranlı sporcuların da yer aldığı Asya Kış Oyunları, 7-14 Şubat 2025'te Çin'in Harbin kentinde gerçekleştiriliyor.

7-14 Şubat 2025 tarihleri arasında yapılacak 9. Asya Kış Oyunları'nın açılış töreni Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'de başladı.

14 İranlı milli sporcu (7 kadın ve 7 erkek) Asya Kış Oyunları'nda yer alıyor.

News ID 1924151

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