İran, Çin'de düzenlenen Asya Kış Oyunları'na katıldı

7-14 Şubat 2025 tarihleri arasında yapılacak 9. Asya Kış Oyunları'nın açılış töreni Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'de başladı.
14 İranlı milli sporcu (7 kadın ve 7 erkek) Asya Kış Oyunları'nda yer alıyor.
İranlı sporcuların da yer aldığı Asya Kış Oyunları, 7-14 Şubat 2025'te Çin'in Harbin kentinde gerçekleştiriliyor.
7-14 Şubat 2025 tarihleri arasında yapılacak 9. Asya Kış Oyunları'nın açılış töreni Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'de başladı.
14 İranlı milli sporcu (7 kadın ve 7 erkek) Asya Kış Oyunları'nda yer alıyor.
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