İsrail İHA'sı Batı Şeria'da evleri hedef aldı

Sputnik haber ajansına göre, İsrail’in Batı Şeria'daki çeşitli bölgelere yönelik saldırıları aralıksız sürüyor.
Filistinli kaynaklar, Siyonist rejime ait bir insansız hava aracının (İHA) Cenin kentinde Filistinlilere ait evleri bombaladığını duyurdu.
Bu kaynaklar, İsrail’e ait İHA’nın Cenin’in El-HeDef mahallesindeki evlere bomba attığını belirtti.
Öte yandan, Filistinli kaynaklar, İsrail askerlerinin Cenin'in batısındaki El-Sile El-Harisiyye beldesinin El-Vad bölgesine düzenlediği baskın sırasında bir evi ateşe verdiğini bildirdi.
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