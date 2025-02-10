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10 Şub 2025 11:27

İsrail İHA'sı Batı Şeria'da evleri hedef aldı

İsrail İHA'sı Batı Şeria'da evleri hedef aldı

Siyonist rejimin Batı Şeria'nın farklı bölgelerine, özellikle Cenin'e yönelik saldırıları devam ediyor.

Sputnik haber ajansına göre, İsrail’in Batı Şeria'daki çeşitli bölgelere yönelik saldırıları aralıksız sürüyor.

Filistinli kaynaklar, Siyonist rejime ait bir insansız hava aracının (İHA) Cenin kentinde Filistinlilere ait evleri bombaladığını duyurdu.

Bu kaynaklar, İsrail’e ait İHA’nın Cenin’in El-HeDef mahallesindeki evlere bomba attığını belirtti.

Öte yandan, Filistinli kaynaklar, İsrail askerlerinin Cenin'in batısındaki El-Sile El-Harisiyye beldesinin El-Vad bölgesine düzenlediği baskın sırasında bir evi ateşe verdiğini bildirdi.

News ID 1924241

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