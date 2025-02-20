Grossi: nükleer anlaşma boş bir kabuktur

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Grossi yaptığı konuşmada, İran nükleer meselesine ilişkin Kapsamlı Ortak Eylem Planı'nın (KOEP) güncelliğini yitirdiğini belirterek, Tahran ile yeni bir anlaşma formatına ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Grossi, ABD'nin BM Güvenlik Konseyi'nin 2231 sayılı kararını ihlal ederek 2015 nükleer anlaşmasından tek taraflı çekilmesini kınamadan, "nükleer anlaşma boş bir kabuktu. Şu anda hiç kimsenin JCPOA'nın bir rol oynayabileceğini düşündüğünü sanmıyorum" dedi.