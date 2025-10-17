İran'dan ABD'ye 'Venezuela' tepkisi

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Venezuela yakınlarında artan ABD’nin askeri hareketliliğine tepki göstererek, bunu BM Şartı'nın açık bir ihlali olarak nitelendirdi.

ABD'nin saldırılarını kınayan Bekayi, Washington yönetiminin balıkçı teknelerine yönelik tekrarlanan saldırılarını ve Venezuela'ya yönelik açık askeri müdahale tehditlerini ''yasadışı ve kışkırtıcı eylemler’’ olarak değerlendirdi.

İranlı yetkili ayrıca, BM Güvenlik Konseyi'nin uluslararası barış ve güvenliği tehdit eden her türlü saldırıyı önleme sorumluluğunun altını çizdi.

