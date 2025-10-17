  1. Siyaset
17 Eki 2025 12:00

İran'dan İsrail'in Lübnan saldırılarına kınama

Siyonist İsrail'in Lübnan'a düzenlediği hava saldırılarına İran'dan sert tepki geldi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Siyonist İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını sert bir dille kınadı.

Bu saldırıları Lübnan'ın toprak bütünlüğü ile ulusal egemenliğinin açık bir ihlali olarak nitelendiren Bekayi, İsrail rejiminin son birkaç ayda yaklaşık 5 bin kez ateşkes anlaşmasını ihlal ettiğine dikkat çekti.

Bekayi, bunun ateşkes garantörleri Fransa ve ABD'nin eylemsizliği ve devam eden yatıştırma politikasının bir sonucu olduğunu söyledi.

Sözcü, bu durumdan garantör ülkelerin doğrudan sorumlu olduğunu da sözlerine ekledi.

Siyonist İsrail ordusuna ait savaş uçakları, bir kez daha ateşkesi ihlal ederek Lübnan'ın güney ve doğusundaki beldelere 10'dan fazla hava saldırısı düzenlemişti.

